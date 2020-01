In een inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag heeft leider Club Brugge woensdag 0-0 gelijkgespeeld op het veld van Charleroi. Het is al het derde gelijkspel op rij voor Club Brugge.

Vorige week speelden de manschappen van Philippe Clement 1-1 gelijk tegen Zulte Waregem in een heenwedstrijd van de halve finales om de Beker van België en in de competitie bleven ze afgelopen zondag steken op een 2-2 gelijkspel in Kortrijk. In de stand heeft Club Brugge met 54 punten nu negen punten voor op AA Gent en Antwerp (45 ptn).

Standard en Charleroi, dat ook nog een inhaalwedstrijd tegen KV Mechelen te goed heeft, volgen met 41 punten. Genk maakt met 34 punten de top zes compleet.