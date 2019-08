Club Brugge staat tegen LASK op 180 minuten van lucratieve groepsfase

Club Brugge speelt dinsdagavond (21u) in het Linzerstadion in het Oostenrijkse Linz zijn heenwedstrijd in de play-offronde van de Champions League tegen de Oostenrijkse vicekampioen LASK.

De terugwedstrijd wordt komende week in het Jan Breydelstadion afgewerkt. De dubbele confrontatie met de Oostenrijkers is voor de Bruggelingen de laatste horde richting de lucratieve groepsfase van de Champions League. "Die Champions League halen zou zowel sportief als extrasportief een enorme boost betekenen", zo vertelde Club-coach Philippe Clement. "Iedereen kijkt ontzettend uit naar die wedstrijd."

"Aan motivatie geen gebrek"

In de vorige ronde schakelde blauw-zwart met de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev al een op papier sterkere tegenstander uit dan LASK, dat drie seizoenen geleden nog in tweede klasse zat en waarbij de 43-jarige coach Valérien Ismaël de bekendste naam is. Aan motivatie echter geen gebrek bij de Oostenrijkers, die voor de eerste keer ooit in de groepsfase van een Europese clubcompetitie uitkomen - of dat nu de Champions League is of het vangnet van de Europa League. In de vorige ronde schakelden ze bovendien de buren van het Zwitserse FC Bazel uit. Achterin is de 36-jarige Emmanuel Pogatetz een ervaren rot, hij speelt aan de zijde van aanvoerder en Oostenrijks international Gernot Trauner. Voorin heeft LASK met Thomas Goiginger een tweede Oostenrijkse international lopen, naast de huurlingen Klauss en Samuel Tetteh.

Geen Mechele

Club is zonder Brandon Mechele afgezakt naar Oostenrijk. De centrale verdediger liep vrijdag in het scoreloze gelijkspel tegen Eupen een knieblessure op en moest toen bij de rust al in de kleedkamer blijven. Zijn afwezigheid kan opgevangen worden door de terugkeer van Simon Deli, die op zijn beurt tegen Eupen afwezig was nadat hij vorige week in de terugwedstrijd tegen Dinamo Kiev een enkelkwetsuur had opgelopen. De Ivoriaan zit in de Brugse selectie en geraakt hopelijk voor Club speelklaar - maandag trainde hij alvast met de groep mee. Jelle Vossen bleef dan weer in België om zijn hoogzwangere vrouw bij te staan. Man in vorm Percy Tau zit een schorsingsdag uit na zijn twee gele kaarten en uitsluiting in Kiev. Een stevige domper voor Club, dat in Oostenrijk vooral op een uitdoelpunt moet mikken.

Groepsfase van het kampioenenbal?

Club Brugge kan het eerste Belgische team ooit worden dat zich via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase van het kampioenenbal plaatst. Daar krijgt het dan gezelschap van Racing Genk, als landkampioen al zeker van de poulefase. Zo zouden er dan voor de eerste keer sinds het seizoen 2005-2006 twee Belgische teams in de CL-groepsfase zitten: toen viel die eer Club Brugge (derde in een groep met Juventus, Bayern en Rapid Wien) en Anderlecht (vierde in een groep met Betis, Chelsea en Liverpool) te beurt. Voor Club zou het de tweede Champions League-campagne op rij worden en dat is in het verleden nog maar één keer gelukt: in de seizoenen 2002-2003 en 2003-2004.