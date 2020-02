Club Brugge staat voor een zware opgave in de Europa League

Club Brugge speelde vorige week voor eigen publiek 1-1 gelijk tegen Manchester United. Emmanuel Dennis zette blauw-zwart al snel op rozen maar nog voor de pauze scoorde Martial de belangrijke uitgoal voor de Red Devils. De ploeg van Philippe Clement zal op Old Trafford moeten aanvallen want een 0-0 volstaat niet, en tegelijk trachten achterin de nul te houden. Dat wordt niet eenvoudig tegen United, dat in zijn laatste twee competitieduels vijf keer scoorde (0-2 tegen Chelsea en 3-0 tegen Watford).

30% kans op kwalificatie

Na de heenwedstrijd dichtte Clement zijn team 30 procent kans op kwalificatie toe. "Manchester United zal nu wel verwittigd zijn na deze partij. We willen terug lef tonen in de return", stelde de Brugse coach, die met aanvoerder Ruud Vormer en Dennis, allebei geblesseerd, twee sterkhouders mist. Bovendien is Eder Balanta geel geschorst en raakt Diatta mogelijk niet fit. Club en Manchester beginnen er donderdag aan om 21 uur.

De loting voor de achtste finales staat vrijdag op het programma. De wedstrijden worden op 12 en 19 maart gespeeld.