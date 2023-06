Club Brugge start met trainen

Club Brugge staat voor het seizoen van de heropstanding, en de man die daarvoor moet zorgen, komt, via Standard, uit Noorwegen. Ronny Deila mocht 31 spelers verwelkomen op zijn eerste werkdag in Westkapelle. Daar was nog maar 1 nieuweling bij, Igor Thiago.

Alhoewel Deila met 31 spelers kon beginnen, zijn er toch nog een pak vaste waarden afwezig. Voorlopig is Igor Thiago de enige nieuweling op training. Michal Skoras, en Victor Barbera sluiten later aan, net als Maxim De Cuyper. Club oefent dit weekend een eerste keer tegen Zulte Waregem, de eerste wedstrijd met inzet is al op 27 juli, voor de Conference League tegen het Deense Aarhus. Club staat dus voor een drukke zomer, zeker als ze ook Europees iets willen betekenen. Ronny Deila: "De ambitie hier is hoog. Ik denk niet dat de eisen hier hoger liggen dan in Standard, maar er zijn wel meer mogelijkheden. Meedoen voor de titel, dat is hier vanzelfsprekend. De condities rond het team zijn er ook om die eisen waar te kunnen maken.

"Ik wil Club gelukkig maken"

Aan de kwaliteit van de kern twijfelde niemand, maar de grinta raakte niet in de groep. Daar moet Deila iets aan veranderen. "Ja, maar dat kan ik niet alleen. Dat begint bij de top, de voorzitter en het bestuur. We moeten dat samen doen. We kijken uit naar het seizoen, proberen van iedere dag te genieten, en klaar te zijn voor de start. Daar gaat een voorbereiding over. Ik zal er alles aan doen om Club Brugge gelukkig te maken."