Club Brugge stelt nieuwe flankverdediger voor

Club Brugge heeft met de Colombiaan Helibelton Palacios (23) een nieuwe flankverdediger in de rangen. Palacios komt over van het Colombiaanse Deportivo Cali.

Helibelton Palacios is een snelle, wendbare flankverdediger die zowel links als rechts uit de voeten kan. Hij tekent een contract tot 2020 met optie op een bijkomend jaar. Palacios maakte in 2015 zijn debuut als Colombiaans international. Tijdens de jongste Olympische Spelen was Palacios basisspeler in het Colombiaans elftal dat de kwartfinales haalde. Palacios komt over van het Colombiaanse Deportivo Cali, waar hij zijn jeugdopleiding heeft gehad.

Eerder deze zaterdag maakte Club Brugge ook al de overkomst van de Nederlander Lex Immers bekend. Palacios is de vierde transfer van club Brugge deze winter.