Club Brugge stelt nieuwe shirts voor

Vanaf dit seizoen kiest Club Brugge voor Unibet als shirtpartner. De naam stond vorig seizoen al op de mouw van de shirts, maar de sponsor kiest nu voor een nog intensere samenwerking met Blauw-Zwart.

CCO Bob Madou: “We zijn zeer blij het grootste commerciële partnership uit de geschiedenis van Club Brugge te mogen aankondigen. Er was al enkele jaren heel wat interesse vanuit de Sports Betting-sector om met Club Brugge in zee te gaan. De keuze voor Unibet was er dan ook een die we bewust gemaakt hebben.”