Club Brugge strandt op gelijkspel tegen AEK Athene

Club Brugge is gisteravond in het Jan Breydelstadion niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel (0-0) tegen het Griekse AEK Athene in de heenwedstrijd van de Play-offronde in de Europa League.

Club Brugge speelde meer dan een halfuur met een man meer na een tweede gele kaart voor Marko Livaja, maar kon niet scoren in het duel tussen respectievelijk de Belgische en Griekse vicekampioen. Daardoor kondigt de terugwedstrijd van komende week donderdag zich als lastig aan. De Bruggelingen kunnen zich dan geen misstap veroorloven als ze hun Europese seizoen nog willen redden. Een nederlaag heeft dan als gevolg dat blauw-zwart voor het eerst in vier jaar geen Europees najaar kan afwerken. De laatste keer dat Club Brugge al voor het einde van de zomer klaar was met Europees voetbal, was in het seizoen 2013-2014. Toen struikelde Club over het nietige Poolse Slask Wroclaw.