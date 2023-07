Club Brugge strikt Noors toptalent Vetlesen

De 23-jarige Vetlesen komt over van het Noorse FK Bodø/Glimt. "Vorig seizoen scoorde hij in de Eliteserien maar liefst zestien keer en gaf hij twaalf assists", klinkt het bij Club. "In het huidige seizoen, dat in Noorwegen telkens in april van start gaat, zat hij momenteel aan drie goals en drie assists. Ook in de voorrondes van de Champions League, groepsfase van de Europa League en uiteindelijk Conference League wist Vetlesen zijn stempel te drukken."

Noors international

De international, die in november vorig jaar zijn debuut vierde bij Noorwegen en aan een cap zit, sluit aan voor de stage met Club in Nederland. Vetlesen zal bij blauw-zwart samenwerken met coach Ronny Deila, die de overstap maakte van Standard Luik en het vorige tegenvallende seizoen in het Jan Breydelstadion moet doen vergeten.