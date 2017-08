Club Brugge uit Champions League

Club Brugge is er woensdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de vierde en laatste voorronde van de Champions League.

Blauw-zwart moest in de return van de derde voorronde tegen Istanbul Basaksehir de wet van de sterkste ondergaan. De Turkse vicekampioen won met 2-0. De heenmatch vorige week in Jan Breydel was op 3-3 geëindigd.

Club moest winnen om zijn kansen op de Champions League gaaf te houden, maar incasseerde na amper zeven minuten een eerste opdoffer. Emmanuel Adebayor kopte aan de tweede paal een voorzet van Gaël Clichy tegen de touwen. Bijna werd het na twintig minuten 2-0, maar Club-doelman Ethan Horvath hield in extremis een rechtstreekse corner van de Turkse kapitein Emre Belözoglu uit zijn doel. Blauw-zwart reageerde met Stefano Denswil, die een vrije trap van Ruud Vormer nipt naast kopte. Dit leek Brugge wat vertrouwen te geven, maar Basaksehir sloeg opnieuw toe. Edin Visca (34.) verschalkte na weifelend verdedigen van Horvath met een knal. Diezelfde Visca pegelde even voor rust nog op de paal.

Europa League

Basaksehir nam in de tweede helft de voet van het gaspedaal, en Club kwam iets beter in de match. Ahmed Touba versierde een eerste kans, maar kopte naast. Brugge ging tegen beter weten in op zoek naar de aansluitingstreffer, maar het speelde met te weinig inspiratie om de Turken te bedreigen. Coach Ivan Leko zette in het slot alles op alles en bracht nog José Izquierdo, maar ook dat zorgde niet voor de heropleving.

Nu Club dus over de Turkse horde gestruikeld is, wacht het vangnet van de Europa League. De Bruggelingen gaan als beschermd team de trommel in bij de loting van de play-offs voor de tweede Europese beker.