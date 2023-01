Het is vandaag deadline day op de transfersmarkt. Bij landskampioen Club Brugge wordt Eder Balanta tot eind dit seizoen uitgeleend aan de Duitse rode lantaarn Schalke 04, zo maakten beide clubs bekend.

De negenvoudige Colombiaanse international werd in september 2019 door blauw-zwart overgenomen van het Zwitserse FC Bazel. Voordien kwam hij uit voor de Argentijnse topclub River Plate. De 29-jarige verdedigende middenvelder kwam in totaal tot 112 wedstrijden - veelal als invaller - voor Club, waarmee hij drie keer landskampioen werd en één Supercup won. In het Jan Breydelstadion heeft hij nog een overeenkomst tot eind dit seizoen.

