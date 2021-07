Club Brugge verhuurt Krmencik aan Slavia Praag

Dat maakten beide clubs vrijdag bekend. Als Slavia zich kan plaatsen voor de groepsfase van de Champions League dit seizoen, wordt de uitleenbeurt een permanente transfer. Voor de 28-jarige Tsjech wordt het een terugkeer naar zijn vaderland. Club Brugge plukte Krmencik in januari 2020 voor zo'n zes miljoen euro weg bij Viktoria Plzen. Na een kalenderjaar met drie goals en drie assists in negentien wedstrijden verhuurde blauw-zwart hem het voorbije voorjaar al aan het Griekse PAOK. Daar kwam hij tot negen goals en vier assists in 28 matchen.

Krmencik was vorige maand met Tsjechië nog aanwezig op het EK voetbal. De Tsjechen bereikten verrassend de kwartfinales. Krmencik, 32-voudig international, mocht in vier van de vijf duels invallen. Slavia Praag neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen de winnaar van het duel in de tweede voorronde tussen het Hongaarse Ferencvaros en het Litouwse Zalgiris. Nadien wachten nog play-offs op weg naar de groepsfase van het kampioenenbal.