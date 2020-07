De 20-jarige Openda is sinds 2015 bij Club Brugge aan de slag. Afgelopen seizoen speelde hij in totaal 25 wedstrijden in het team van coach Philippe Clement, maar beslissend zijn blijft een heikel punt voor de centrumspits, die afklokt op een doelpunt en drie assists. Tijdens het seizoen 2020-2021 kan Openda dus in de Nederlandse Eredivisie ervaring opdoen.