Club Brugge verkoopt Akureyri oplawaai

In het Jan Breydelstadion in Brugge heeft Club Brugge het IJslandse KA Akureyri met een sprekend gemak met 5-1 aan de kant geschoven. Met vier doelpunten voor de rust en één erna, maakte een IJslandse eerreder op het uur weinig uit.

Akureyri slaagde er in de beginfase in om de thuisploeg te irriteren, maar na tien minuten hing de eerste Brugse goal al. Jorne Spileers, opgewekt met een nieuw contract, kon opstomen, combineren met Vanaken en vrij trappen. Jajalo geklopt en de ban gebroken. Ondanks de voorsprong vond Club Brugge het bij momenten moeilijk om te combineren en kansen te creëren en moest het af en toe het afleggen tegen stugge IJslanders. Edmundsson testte de handschoenen van Mignolet.

Dol kwartier

Uiteindelijk legde Club op vijf minuten net voor rust drie doelpunten in het mandje. Op corner vond Nusa het hoofd van kapitein Vanaken voor de tweede, Vetlesen loodste Skov Olsen door de IJslandse achterlinie voor de derde van de avond. Maxim De Cuyper dwong vlak voor de rust een penalty af, die Igor Thiago koel omzette.

Yaremchuk scoort

Na rust bleef Club wel gevaarlijk, maar zonder Jajalo nog echt te testen. Aan de overkant kwam er zowaar een goal na een mooie actie van invaller Arnason. Willard, net samen met hem ingevallen, stond op de goede plaats en duwde voorbij Mignolet. Twintig minuten voor tijd leek Buchanan onderuit geduwd te worden in de zestien, maar scheidsrechter Milanovic floot niet. Aan de overkant brak KA uit en scoorde, al was er nipt buitenspel mee gemoeid. Wel doelpunt was het even later voor Yaremchuck, die de bal op een puike voorzet van De Cuyper binnentrapte, voor 5-1, de eindstand.