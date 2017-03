Club Brugge verliest bij Genk

Club Brugge speelde op de 29ste speeldag op bezoek in de Luminus Arena. Genk had nog een kans op play-off 1, maar dan moesten ze wel 6 op 6 halen in de volgende twee matchen. Samata zorgde eigenhandig voor de overwinning en houdt de kansen van Genk open.

Het werd een match tussen oude bekenden. Jelle Vossen keerde terug naar de Luminus Arena en Mathew Ryan zag zijn ex-ploeg op bezoek komen. Genk, die 6 op 6 moet halen om een kans te maken op play off 1, vloog er vanaf de eerste minuut stevig in. Na 5 minuten was Club Brugge op achtervolgen aangewezen. Samata scoorde de 1-0. Genk was duidelijk de betere ploeg de eerste helft. Net toen Club Brugge beter in de wedstrijd leek te komen, scoorde wederom Samata de 2-0. Club liet het hier echter niet bij. Gouden schoen Izquierdo knalde de 2-1 tegen de netten.

Jelle Vossen kwam niet tot scoren en werd vroeg in de tweede helft gewisseld voor Diaby, maar hij kon zijn ploeg niet helpen. Hij viel geblesseerd uit. De drie wissels van Preud'homme waren toen al opgebruikt. Club moest met 10 man verder. Even later kreeg Van Rhijn zijn tweede gele kaart. Brugge eindigde de match met negen man. De score bleef 2-1.

Door de winst tegen Brugge houdt Genk de kans op play-off 1 open. Alles zal worden beslist op de laatste speeldag van de competitie.