Club Brugge verliest op Standard en ziet titeldroom uiteenspatten

De opdracht voor Club Brugge op het veld van Standard was vooraf heel duidelijk: Winnen was een absolute must wou het nog in aanmerking komen voor de titel. Maar ook bij een overwinning moest Club Brugge hopen op puntenverlies van leider Racing Genk.

Weg titeldroom

Winnen op Standard is voor Club Brugge geen eenvoudige opdracht. En dat bleek meteen na de aftrap, toen Standard een grote kans kreeg, maar Horvath gevat kon tussenkomen. Club Brugge had het niet onder de markt, maar kreeg na een half uur spelen hulp van de thuisploeg. Fai kreeg een terechte rode kaart na een gevaarlijke tackle op de enkel van Vormer. Club werd baas, maar kon in de eerste helft, ondanks 9 hoekschoppen, geen échte doelkans creëren.

In de tweede helft kreeg Club Brugge de bal, maar grote kansen bleven uit. De ingevallen Openda scoorde wel, maar daar had daar een duwfout voor nodig. Tot overmaat van ramp beroerde Dennis niet veel later de bal met zijn hand in de zestien. Marin zette de strafschop feilloos om en zo moest Club Brugge achtervolgen. Leko zette alles op alles met de inbreng van Danjuma en Schrijvers, maar de Brugse aanval stokte. Net voor affluiten scoorde Marin bovendien nog een tweede keer. Weg titeldroom.

Racing Genk nieuwe kampioen.

Racing Genk speelde gelijktijdig op het veld van Anderlecht. Het had aan een 1-1 gelijkspel genoeg om zich tot landskampioen te kronen.