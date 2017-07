Club Brugge verliest van AZ in oefenduel

Club Brugge heeft zaterdag in Deinze een oefenwedstrijd verloren tegen AZ Alkmaar. De Nederlanders klopten blauw-zwart met 3-1.

Anthony Limbombe (4.) zorgde voor een vroege Brugse voorsprong, maar Wout Weghorst (26., 68., en 70.) zette met een hattrick in zijn eentje de scheve situatie recht. De nederlaag tegen AZ is de tweede voor Club Brugge in de voorbereiding. Ook Waasland-Beveren (0-2) versloeg de vicekampioen. Eerder won het team van coach Ivan Leko tegen Westkapelle (0-9), Oudenaarde (0-6), Torhout (0-2) en het Oekraïense Oleksandriya (0-3).

Op 21 juli zakt het Spaanse Athletic Bilbao af naar Jan Breydel voor de Brugse Metten, waarna vier dagen later de echte test volgt tegen de Turkse vicekampioen Basaksehir in de derde voorronde van de Champions League.