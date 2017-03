Club Brugge moest gaan rusten met een achterstand. De Petter duwde in de 37ste minuut een voorzet van dichtbij binnen. Het doelpunt zorgde voor heel wat discussie of de bal al dan niet over de lijn was geweest. In de tweede helft zetten Vanaken (52') en Claudimir (58') de scheve situatie recht: 2-1. Toch gaf Club Brugge de zege en de leidersplaats in Play-Off I nog uit handen. Zes minuten voor affluiten kopte Gerkens de 2-2-eindstand op het bord.