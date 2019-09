Club Brugge vertrokken naar Bernabeu

Club Brugge stapt met een goed gevoel het vliegtuig op, na de 0-5 overwinning in de vaderlandse competitie tegen KV Mechelen. Eder Balanta en Matej Mitrovic zijn er niet bij in Madrid, zij zijn geblesseerd.

Real Madrid, de club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard kon niet scoren in z'n generale repetitie voor het duel tegen Club Brugge. 0-0 werd het op verplaatsing bij stadsgenoot Atletico Madrid. Real haalt voorlopig niet z'n beste niveau, Club Brugge aast op een stunt.

Op speeldag 1 in de Champions League ging Real Madrid met 3-0 onderuit bij Paris Saint-Germain. Club Brugge speelde 0-0 gelijk tegen het Turkse Galatasaray. De aftrap tussen Real en Club wordt morgen gegeven om 18u55.

Madrid here we come #UCL #RMCLU pic.twitter.com/ORFC5OyEm2

