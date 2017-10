Club Brugge vloert KVO in het slot

Club Brugge begon nochtans subliem aan de 'Zeeslag om Vlaanderen'. Ruud Vormer bracht de leider al in de eerste minuut op voorsprong. Club had ook het veldoverwicht maar nog geen tien minuten later hingen de bordjes al in evenwicht: 1-1 na een mooi afstandsschot van Musona. Wesley bracht blauw-zwart weer op voorsprong in de 24e minuut maar KVO liet niet los. Berrier zorgde, alweer met een erg mooie goal van de thuisploeg, voor de 2-2 bij de rust.

Na de helft waren er minder kansen. Een billijk gelijkspel leek er aan te komen. Tot Limbombe in de 92e minuut de leider alsnog drie punten bezorgde: 2-3. Na het gelijkspel van Charleroi loopt Club opnieuw twee punten uit. KV Oostende blijft alleen laatste.