Club Brugge voert gesprekken met Timmy Simons

Club weerlegt daarmee een artikel van zaterdag in de krant Het Nieuwsblad, waarin gesteld wordt dat er voor Simons geen plaats meer zou zijn in de technische staf van de nieuwe coach Philippe Clement, die overkwam van landskampioen Racing Genk.

"Club Brugge en Timmy Simons nemen met verbazing kennis van dat artikel", zo klinkt het in de mededeling. "Zonder met Club Brugge of Timmy Simons te hebben gesproken wordt melding gemaakt van het 'genadeloos aan de deur zetten' van Timmy. Daarnaast zou er, volgens datzelfde artikel, nog geen gesprek zijn doorgegaan. Dit is volledig foutief. Er werden reeds twee gesprekken gevoerd en volgende week volgt een derde."

Na het einde van zijn spelerscarrière startte Simons vorig jaar aan een nieuw hoofdstuk bij Club. "Uit de hem aangeboden mogelijkheden van academycoach, -stafmedewerker en verbindingsman staf en spelersgroep A-kern opteerde hij voor dat laatste. De actuele gesprekken kaderen in zijn verdere evolutie naar zijn uiteindelijke ambitie om als hoofdtrainer van een eerste elftal aan de slag te kunnen gaan."

Simons ontkent dus niet dat het zijn ambitie is om ooit hoofdtrainer te worden. "Ik heb ten aanzien van Club die ambitie ook uitgedrukt. Uiteraard besef ik dat ik hiertoe nog een weg heb af te leggen. Club en ik bespreken wat de juiste volgende stap zou kunnen zijn. Dit in onderling vertrouwen en vanuit wederzijds respect. Volgende week zetten we die gesprekken trouwens verder."