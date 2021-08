Club Brugge walst over Zulte Waregem

De wedstrijd tussen Zulte Waregem en Club Brugge werd in de 21e minuut stilgelegd door scheidsrechter Visser. Door een stroompanne viel een deel van de stad Waregem, waaronder het stadion, zonder stroom. Op dat moment stond het nog 0-0 en na een onderbreking van ongeveer 10 tot 15 minuten kon er opnieuw gespeeld worden.

Tot de stroompanne ging de wedstrijd gelijk op. Maar na de onderbreking was het Club dat domineerde. In de 42e minuut scoorde Noa Lang op aangeven van goudhaantje De Ketelaere.

Na de rust ging Club verder op zijn elan. Lang met de assist en landgenoot Vormer met het doelpunt (65.): 0-2. Ook Vanaken pikte zijn doelpunt mee, de assist kwam opnieuw van De Ketelaere (69.) en de 0-3 stond op het bord. In de 75e minuut maakte De Ketelaere zelf nog de 0-4, wat ook meteen de eindscore was. In de toegevoegde tijd pakte Sobol (Club Brugge) wel nog voor de tweede keer geel en hij werd van het veld gestuurd.