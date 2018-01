Club Brugge wervelt naar halve finales

De wedstrijd was al bij de rust gespeeld: 4-1 stond het na 45 minuten eenrichtingsvoetbal. Vanaken en Mechele zorgden voor 2-0, N'Ganga maakte de aansluitingstreffer voor Charleroi, maar een indrukwekkende thuisploeg walste daarna over de Zebra's. Weer Mechele en Wesley zetten de 4-1 ruststand op het bord. In de tweede helft scoorde Vanaken nog de 5-1. Club Brugge-Charleroi was een inhaalwedstrijd. Op 13 december werd de match uitgesteld omdat het veld toen onbespeelbaar was door de hevige regen.

Op naar West-Vlaamse bekerfinale?

Club Brugge neemt het in de halve finales van de Croky Cup op tegen Standard. Eerst op verplaatsing (31/1), daarna thuis (8/2). In de andere halve finale staan KV Kortrijk en Racing Genk tegenover elkaar. Een West-Vlaamse bekerfinale blijft dus tot de mogelijkheden behoren.