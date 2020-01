Club Brugge wil in anderhalf jaar tijd nieuw stadion bouwen

Mobiliteit

Club Brugge blijft dus op de huidige site, maar hoewel de stadioncapaciteit gevoelig verhoogt, zal dat niet voor extra mobiliteitsproblemen of -overlast zorgen in de buurt. Burgemeester Dirk De fauw wil dat de supporters op randparkings (evtl. in de deelgemeentes) hun wagen kwijtkunnen, zodat ze met shuttlebussen naar het stadion kunnen gebracht worden. Doordat er maar om de twee weken zal gevoetbald worden op Jan Breydel, in plaats van elke week nu, zal er volgens de burgemeester minder verkeersdruk zijn dan dat nu het geval is.

Cercle Brugge

'Voor Cercle Brugge is de site aan de Blankenbergse Steenweeg het meest voor de hand liggend,' zegt burgemeester De fauw. Het project voor die site ligt momenteel bij de Raad van State. Al gaf de auditeur al te kennen dat hij een positief verslag heeft geschreven. Het is ook de bedoeling dat beide ploegen oefenvelden krijgen op de site aan de Blankenbergse Steenweg.

Afbraak oude Jan Breydelstadion

Eens beide ploegen in hun nieuwe stadion spelen, wordt het huidige Jan Breydelstadion afgebroken. Op die plaats komt er een groene zone, met ruimte ook voor parking waar de buurtbewoners gebruik van kunnen maken.