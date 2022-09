Club Brugge wil in Porto vervolg breien aan puike start

Minder dan een week na de 1-0 zege tegen Leverkusen staat Club Brugge al voor zijn tweede opdracht in de Champions League. Carl Hoefkens en zijn manschappen zijn in Portugal, waar om 21u00 de wedstrijd tegen Porto afgetrapt wordt.

Het Porto van trainer Sergio Conceiçao (ex-Standard) heeft al iets recht te zetten. Vorige week ging de Portugese kampioen na een dol slot met 2-1 onderuit bij het Atletico Madrid van Axel Witsel en Yannick Carrasco. "Dat betekent dat Porto nu absoluut een resultaat neer zal willen zetten", beseft Hoefkens. "Ik denk dat ze heel furieus zullen starten, ons bij de keel willen grijpen en ons niet meer loslaten. Dat gaat toch hun bedoeling zijn. Het is aan ons om dat niet te laten gebeuren. Dat wij wel al een zege op zak hebben, verandert voor ons niets. Dit is weer een andere wedstrijd en een nieuwe uitdaging."

Bij de loting was Porto reekshoofd, terwijl Brugge in de vierde bokaal zat. "Natuurlijk willen we hier winnen - als je dat niet wil, kan je beter thuis blijven - maar een gelijkspel zou ook al een heel goed resultaat zijn", meent winger Andreas Skov Olsen.

In de eigen competitie bracht Brugge zaterdag de verraderlijke verplaatsing naar Seraing tot een goed einde: 0-2 en een vijfde competitiezege op rij. FC Porto won met 3-0 van Chaves en blijft in de Primeira Liga drie punten verwijderd van koploper Benfica. Tegen Brugge moeten kunnen de Portugezen niet rekenen op Mehdi Taremi, dit seizoen al goed voor zes doelpunten in acht wedstrijden. De Iraanse spits is geschorst na zijn rode kaart tegen Atletico.