Club Brugge wil zich in de kijker spelen tegen ManU

Club Brugge is donderdagavond aan zet in de zestiende finales van de Europa League. Blauw-zwart neemt het om 18u55 in het eigen Jan Breydelstadion op tegen Manchester United, dat in 2017 de Europa League in de prijzenkast zette. Vandaag werd er volop getraind in Westkapelle.

Club Brugge werd met 3 op 18 derde in zijn Champions League-groep, achter PSG en Real Madrid. Manchester United won zijn poule in de Europa League voor AZ.

ManU staat pas op de zevende plaats in de Premier League. Het team van Ole Gunnar Solskjaer tankte maandag wel vertrouwen met een gevleide 0-2 zege bij Chelsea. Manchester United is nog drie punten verwijderd van de vierde plaats, die recht geeft op een Champions League-ticket. Maar het kan zich ook nog voor het kampioenenbal kwalificeren door de Europa League te winnen. Club Brugge, nog op drie fronten actief, is dan weer de fiere competitieleider in eigen land, met negen punten voorsprong op AA Gent. Het team van Philippe Clement moet donderdag echter wel zijn niveau opkrikken, na minder overtuigende prestaties de afgelopen weken. Tegen Waasland-Beveren (2-1) verloste Mats Rits blauw-zwart zaterdag pas diep in de blessuretijd. (lees verder onder de foto)

In 2015 was Club Brugge tweemaal niet opgewassen tegen Manchester United in de play-offronde van de Champions League. Op Old Trafford werd het 3-1, waarna de Mancunians met 0-4 aan het langste eind trokken. In Jan Breydel was Wayne Rooney goed voor een hattrick.

De terugwedstrijd is voorzien op 27 februari. De finale wordt op 27 mei in het Poolse Gdansk gespeeld.