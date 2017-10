Club Brugge wint slag om Vlaanderen

Club ontving deze middag het geteisterde KAA Gent in het Jan Breydelstadion. De thuisploeg schoot verschroeiend uit de startblokken met de 1-0 voorsprong als gevolg. De Bruggelingen wilden de kloof zo snel mogelijk uitdiepen, maar dat offensief stopte abrupt nadat Horvath uitgleed en Kubo kon profiteren met de gelijkmaker.

Het vuur van de eerste helft was ver te zoeken in de tweede, met weinig doelkansen tot gevolg. Twintig minuten voor tijd kwam Club toch weer opzetten. Vanaken probeerde, maar Kalinic redde knap. Het bleek uitstel van executie want even later scoorde Cools het winnende doelpunt: 2-1.

Club Brugge blijft dankzij de overwinning koploper. Gent, die voor het eerst zonder coach Vanhaezebroeck speelde, blijft 14de.