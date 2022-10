Hans Vanaken zorgde in de 21e minuut voor die ruststand. Met een man meer diepten Roman Yaremchuk (66e), op assist van Noa Lang, en Andreas Skov Olsen (71e) de voorsprong uit. In de stand wipt Brugge opnieuw over Union naar de derde plaats, op zes punten van Genk, dat woensdag Westerlo met 6-1 inblikte, en op twee punten van Antwerp, dat donderdag Oostende ontvangt. Standard is vijfde, Sint-Truiden elfde.