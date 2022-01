Club Brugge zet KV Kortrijk met 0-1 opzij

Club speelt zo opnieuw haasje over met Antwerp in het klassement en is tweede met 48 punten. Kortrijk valt momenteel net buiten de top 8, op een negende plaats met 34 punten.

Na een dubbele kans voor Kortrijkzaan Dylan Mbayo nam Club Brugge het commando over. Eerst miste Bas Dost, in zijn 50e wedstrijd voor Club en 500e in zijn carrière, onbegrijpelijk voor open doel na mooi combinatievoetbal. Een minuut later ging een kopbal van kapitein Ruud Vormer rakelings naast. KVK liet zich aansluitend niet onbetuigd en smaakmaker Faïz Selemani, net teruggekeerd van zijn Africa Cup-avontuur met de Comoren, zag een geweldige uithaal van op de middellijn over Simon Mignolet op de paal stranden. Vormer werkte even voorbij het halfuur een assist van Charles De Ketelaere tegen de touwen, maar de VAR had voorafgaand nipt buitenspel van Dost gedetecteerd.

In de tweede helft zagen de Bruggelingen de openingsgoal wel gevalideerd. Uitblinker De Ketelaere legde panklaar voor Dost (55.), die zijn elfde competitietreffer maar binnen te duwen had. Het elftal van Alfred Schreuder sleepte zich in het restant van de match zonder kleurscheuren naar het einde. Eerder op de dag triomfeerde Union in de Brusselse derby tegen Anderlecht met 1-0, wipte Antwerp even over Club Brugge na een 0-1 zege tegen AA Gent en kreeg Standard het deksel op de neus tegen KV Mechelen (1-2).