Club Brugge zet Union meteen onder druk

Na een evenwichtige eerste helft mocht de thuisploeg toch met een voorsprong gaan rusten. Na 37 minuten bediende Noa Lang op links Tajon Buchanan. De Canadese international sneed naar binnen en dropte het leer met een gelukje en via het been van Faris Haroun over Jean Butez in doel: 1-0. Voordien was het Antwerp dat het best aan de wedstrijd was begonnen, met onder meer een uitgespeelde kans voor topschutter Michael Frey. Vlak na het openingsdoelpunt liet Haroun een uitgelezen kans op de gelijkmaker liggen.

Rood voor Seck

Een soortgelijk scenario na rust, maar dan met nog minder uitgespeelde kansen aan beide kanten. De wedstrijd zat tamelijk goed op slot en The Great Old leek niet in staat een vuist te kunnen maken om nog de gelijkmaker af te dwingen in het Jan Breydelstadion. In het slot moesten de bezoekers dan ook nog eens met tien voort na de tweede gele kaart en uitsluiting van Abdoulaye Seck. Het bleef dan ook bij die zuinige 1-0 voor de thuisploeg, die zijn negende competitiezege op rij wist af te dwingen en daarmee behoort de kloof op leider Union voorlopig tot het verleden. Beide teams tellen 39 punten, maar Union blijft wel aan de leiding omdat zij de reguliere competitie op de eerste plaats hebben afgesloten. Zondag in de vooravond opent Union in het Dudenpark zijn play-offs met de Brusselse derby tegen Anderlecht.