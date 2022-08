Club Brugge zet zich schrap voor derby tegen Zulte Waregem

De trainer zelf houdt het op een offday van een aantal spelers. Winnen tegen Zulte Waregem is wel een must. Vanmiddag gaf Carl Hoefkens een persconferentie.

"Verlies is geen gebrek aan mentaliteit"

Club keerde met het schaamrood op de wangen terug van de Oostkantons. De landskampioen dreigt in hetzelfde vaarwater terecht te komen als vorig seizoen. Toen speelde het ook maar gelijk tegen Eupen en Cercle. Het verlies is volgens de trainer niet door een gebrek aan mentaliteit.

Toch klonk de kritiek van sterkhouders als Vanaken en Mignolet niet mals. Geen lijn in het spe, geen vuur in de ploeg.

Lacune in spelerskern

Het is een goede week voor de Brugse penningmeester. De Ketelaere en Nsoki brachten flink wat geld in het laatje, maar laten natuurlijk ook een lacune in de spelerskern, zeker achteraan. Club ziet nu ook nog aanvaller Ekkelenkamp voor Antwerp kiezen.