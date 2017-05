Club Brugge zit Anderlecht op de hielen

Club Brugge is vrijdagavond met 1-3 gewonnen van Charleroi op de zevende speeldag van Play-off I in de Jupiler Pro League. Gouden Schoen José Izquierdo was de grote man met drie doelpunten. Club Brugge nadert zo tot op een punt van leider Anderlecht, dat zondag nog speelt tegen Zulte Waregem....

Coach Michel Preud'homme had enkele verrassende wijzigingen in petto voor zijn basiselftal. Doelman Ludovic Butelle moest het gelag betalen voor zijn mindere prestaties van de laatste weken, de jonge Amerikaan Ethan Horvath mocht zich opmaken voor zijn debuut. Ook op de linksachterpositie verraste Preud'homme met de keuze voor de jonge Algerijnse Belg Ahmed Touba. In een saaie eerste helft leken beide ploegen met een brilscore te gaan rusten, tot José Izquierdo een knappe pass van Dorin Rotariu naar waarde wist te schatten in de toegevoegde tijd (45.+1). De supporters die in de tweede helft hun zitje te laat opnieuw opzochten, hadden in de 48e minuut al meteen twee doelpunten gemist.

Het eerste doelpunt kwam er na een onwaarschijnlijke blunder van debutant Horvath. De doelman dacht klaarblijkelijk dat scheidsrechter Jonathan Lardot gefloten had en legde de bal op de grond voor een vrije trap. Horvath was echter de enige man die in het stadion een fluitsignaal gehoord had, waardoor David Pollet de bal zomaar in het lege doel kon trappen (47.).

Gelijkmaker

Lang kon Charleroi echter niet genieten van de gelijkmaker, want amper een minuut later was het al aan Izquierdo om zijn tweede van de avond in doel te schieten. Charleroi kreeg daarna enkele kansen op een nieuwe gelijkmaker, maar onder andere invaller Bedia kon niet scoren. Aan de overkant was het opnieuw Gouden Schoen Izquierdo die na 77 minuten zijn hattrick vervolledigde na een verre uittrap van Horvath en een mindere tussenkomst van Charleroi-doelman Nicolas Penneteau.

Club Brugge komt dankzij de overwinning tot op amper een puntje van leider Anderlecht, dat zondag wel nog thuis in actie komt tegen Zulte Waregem. Charleroi blijft met 33 punten op de vierde plaats staan, een plaats die het zondag kan verliezen als Oostende wint van AA Gent. .