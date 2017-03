Club Brugge zonder Diaby en Izquierdo

De Malinese spits van de landskampioen, die dit seizoen nog geen potten kon breken, blesseerde zich zaterdag tegen KRC Genk aan de adductoren en ligt voor de rest van het seizoen in de lappenmand.

Naast Diaby kwam Club ook met blessurenieuws over Gouden Schoen José Izquierdo. Die is er zondag omwille van een spierblessure niet bij tegen STVV. "Izquierdo is out met een spierscheur. Maandag volgt een detaildiagnose. Naast Izquierdo komt ook voor middenvelder Lex Immers de wedstrijd van zondag te vroeg", meldde Club op zijn website, zonder verdere uitleg te geven. "Claudemir en Benoit Poulain hopen zaterdag opnieuw aan te sluiten. Pas na de training zal duidelijk worden of zij selecteerbaar zijn", klonk het nog.

Blauw-Zwart, samen met Anderlecht aan de leiding in de Jupiler Pro League, ontvangt zondag op de 30e en laatste speeldag van de reguliere competitie STVV. Een dag later raakt de kalender voor de play-offs bekend, de eerste speeldag van Play-Off I volgt drie weken later. Het is dus niet ondenkbaar dat goudhaantje Izquierdo de start van de play-offs moet missen.