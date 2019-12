Club Brugge, Zulte Waregem en KV Kortrijk naar kwartfinales

Club Brugge versloeg KV Oostende na strafschoppen, nadat het na 120 minuten 1-1 stond. Zulte Waregem haalde het met 3-0 van Sint-Truiden. KV Kortrijk schakelde Eupen uit met 2-1.

KV Oostende - Club Brugge 1-1 (str: 2-4)

De wedstrijd was nog maar pas begonnen of KV Oostende stond al op voorsprong. 1-0, een goal van Sylla. 1-0 was ook de stand bij de rust, verdiend voor KVO. Diatta was de beste man bij een matig Club Brugge en niet toevallig was het de Senegalees die Club in de tweede helft langszij bracht. Meteen daarna moest de thuisploeg dan met 10 man verder na rood voor Sané, maar dat veranderde niets meer aan de score. 1-1 na 90 minuten en zo bleef het ook na de verlengingen. Strafschoppen dus, en daarin kroonde doelman Simon Mignolet zich tot de held van Club Brugge door twee elfmeters van Oostende te stoppen. Balanta trapte de beslissende penalty binnen. Grote opluchting bij Club Brugge, teleurstelling bij KV Oostende.

Zulte Waregem - STVV 3-0

Zulte Waregem mocht al na 10 minuten tegen 10 man spelen, na een rode kaart voor Garcia van STVV. De openingsgoal viel 5 minuten later via Govea. Diezelfde Govea verdubbelde vroeg in de tweede helft de score. Bruno gooide de match daarna definitief op slot. Zulte Waregem vlot naar de kwarfinales.

KV Kortrijk - Eupen 2-1

Eupen kwam 0-1 op voorsprong in het Guldensporenstadion. Een doelpunt van Marreh. Mboyo viel sterk in en scoorde halfweg de tweede periode de gelijkmaker op strafschop. Twee minuten later stond het al 2-1, een owngoal van Ezatolahi. Kortrijk komt met de schrik vrij en bekert een ronde verder.