Club Brugge zwoegt zich voorbij Moeskroen

Blauw-zwart spreidde in de openingsfase zijn meesterschap tentoon, maar scoren lukte niet. Gaandeweg nam Moeskroen het commando over. Taiwo Awoniyi vond in twee tijden de weg naar de goal, maar scoorde uit buitenspel. Het bleek slechts uitstel, want na een halfuur moest Ludovic Butelle zich een tweede maal omkeren. De Brugse doelman kon de 0-1 oog in oog met Benjamin van Durmen (34.) niet uit zijn netten houden. Club Brugge was niet bij machte om les Hurlus in de eerste helft te bedreigen.

Tweede helft

Dat deed de autoritaire leider wel in de tweede helft. De Brugse druk leverde een snelle gelijkmaker op. Anthony Limbombe (51.) vlamde de 1-1 voorbij Jean Butez. Nadat Brandon Mechele tegen de lat had gekopt, kreeg Moeskroen een serieuze opdoffer te verwerken. Nathan De Medina trok Abdoulay Diaby neer in het strafschopgebied: penalty voor Club Brugge, rood voor De Medina. Assistkoning en topfavoriet voor de Gouden Schoen Ruud Vormer (60.) trapte vanaf elf meter de 2-1 tegen de netten. Blauw-zwart had de touwtjes stevig in handen, maar Moeskroen knokte zich opnieuw in de partij. Bruno Godeau (69.) kopte uit het niets de gelijkmaker voorbij Butelle. Club stelde echter snel orde op zaken, Diaby (71. en 90.+2) drukte de Henegouwse hoop helemaal de kop in.

Blauw-zwart heeft voorlopig 14 punten voorsprong op Charleroi, dat om 18u00 nog tegen Zulte Waregem speelt. Moeskroen blijft zevende.