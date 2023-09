Club en Anderlecht houden elkaar in evenwicht

Een gesloten eerste helft leek te resulteren in een brilscore, tot paars-wit met wat geluk toch nog op voorsprong klom. Killian Sardella kopte een afgeweken voorzet van Francis Amuzu door naar Kasper Dolberg (39.), die aan de tweede paal met het hoofd in doel devieerde. De doelpuntenmaker kon evenwel niet meer verder nadat hij eerder geblesseerd was geraakt in een duel met Brandon Mechele. Ook zijn land- en ploeggenoot Thomas Delaney moest bij het ingaan van de blessuretijd de strijd noodgedwongen staken doordat hij slecht neerkwam.

Schmeichel kansloos`

De tweede helft leverde een soortgelijk spelbeeld op. Blauw-zwart hees zich met nog zo'n kwartwedstrijd te gaan evenwel langszij. Philip Zinckernagel mocht ver oprukken en leverde het leer in bij Andreas Skov Olsen die de debuterende Kasper Schmeichel kansloos liet met een precieze overhoekse trap. In de slotfase braken de West-Vlamingen nog een keer gevaarlijk uit, maar Zeno Debast blokte het schot van Igor Thiago af in corner en voorkwam zo erger.