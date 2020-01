Club en Essevee spelen 1-1 gelijk

Club Brugge en Zulte Waregem hielden elkaar in evenwicht in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België, door een zeldzame blunder van Simon Mignolet.

Bij Brugge kregen Okereke en Openda nog eens een kans in de spits. Ook Thibault Vlietinck mocht nog eens starten. Die eerste twe konden wel eens de neus aan het venster steken, maar konden toch niet verhullen dat ze weinig samen hebben gespeeld. Okereke viel vooral op door veelvuldig buitenspel te lopen, en door de bal naast te deviëren na een goede actie op rechts van Vlietinck en Mata. Gouden Schoen Vanaken toverde dan een van zijn fantastische diepe ballen uit zijn slof, maar Vormer controleerde slecht.

Na het kwartier kwam opeens Zulte Waregem voor Mignolet opdruiken, in de persoon van de snelle Gianni Bruno, die vanuit een scherpe hoek voorlangs plaatste. Pas op het half uur kregen we opnieuw wat te zien, en opnieuw na een uitstekende pass van Vanaken, die Okereke tegenover Pletinckx plaatste, maar zijn schot zag afgeblokt. De grootste kans voor de thuisploeg kwam er na mistasten van Sammy Bossut, waardoor Vanaken zomaar kon binnenkoppen. Maar dat was buiten Ibrahima Seck gerekend, die spectaculair redde op de lijn. Vijf minuten voor de rust was er nog een goede sleepbeweging van Okereke in de zestien, het schot miste opnieuw richting.

En Zulte Waregem ? Dat loerde op de counter, en ging gaandeweg toch wat meer in zijn kansen geloven. Bjordal werd goed vrijgespeeld, maar aarzelde te lang. Berahino kreeg nog een schietkans aangeboden door De Fauw, maar ook hij kreeg de bal niet in het kader. 0-0 na een teleurstellende eerste helft, ook al omdat Openda nog wild overschoot.

Zeldzame blunder van Mignolet

In de tweede helft bleef Club op zoek gaan naar een doelpunt, maar Openda besloot te zwak op Bossut. Een minuut later was het wel raak. De pas ingevallen Deketelaere rolde de linkerflank op van Zulte Waregem, Vanaken liet slim lopen, en Rits vond het gaatje naast Bossut. Een verdiende voorsprong, maar die werd net voor het uur teniet gedaan. Mignolet wou een bal doorspelen naar de linkerflank, maar deed te nonchalant. Berahino zei dank je wel, en duwde binnen.

1-1, en dus moest Club nog wat dieper het gaspedaal induwen. Een doelpunt van Vormer werd afgekeurd door de VAR na voorafgaand buitenspel van Percy Tau. Club probeerde wel, maar miste inspiratie. Vanaken kopte een corner over, en Tau besloot hopeloos naast. Mignolet kon nog zijn fout goedmaken, toen hij goed in de voeten van Berahino dook. Club bracht te weinig in een typische bekerwedstrijd. De terugwedstrijd in het Regenboogstadion op woensdag 5 februari zou wel eens spannend kunnen worden.