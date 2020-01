Club geeft 0-2 voorsprong uit handen

Ook in KV Kortrijk - Club Brugge volgt in de zestiende minuut een applaus voor Cercledoelman Miguel Vandamme. Het is al de tweede keer dat de handen op elkaar gingen, toch aan de Brugse kant. In de negende minuut had Deli Club op voorsprong gekopt. De eerste hoekschop voor Club, en het is al meteen raak.

Kortrijk is niet meteen onder de indruk. Mitrovic devieert een voorzet van D'Haene bijna in eigen doel, maar wordt gered door Mignolet. En een schot van Mboyo wordt afgeblokt door Deli. Ook Club laat zich niet onbetuigd, met twee gevaarlijke schoten van Siebe Schrijvers. Mboyo heeft dan een te kleine schoenmaat om gelijk te maken, en dat breekt Kortrijk zuur op. Vormer brengt de bal voor doel na een snelle tegenstoot, Ricca kopt voorbij Jakubech, 0-2.

Maar opnieuw recht Kortrijk de rug. Een uitstekende voorzet van Kage bereikt Mboyo aan de tweede paal, en die verslaat Mignolet. 1-2 is de stand aan de rust.

Spannende tweede helft

Yves Vanderhaeghe brengt in de tweede helft Moffi in de ploeg, en dat blijkt een gouden zet. De Nigeriaan loopt Deli voorbij, en schuift naast Mignolet de 2-2 binnen. En even later combineert hij Kage door de Brugse verdediging, maar die besluit te zwak. Club heeft het moeilijk in het Guldensporenstadion, maar knokt zich weer in de wedstrijd. Ricca mist een paar kansen, en Jakubech moet alles uit de kast halen op een pegel van Deketelaere. Op drie minuten van het einde plaatst Mitrovic nog over na een knappe Brugse actie op links. Maar geen van beide ploegen komt nog tot scoren. Zo eindigt deze aangename wedstriijd op 2-2.