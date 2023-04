Skóraś (23) komt over van het Poolse Lech Poznan waar hij alle jeugdreeksen doorliep. Nadat hij vorig seizoen de titel kon pakken met Lech Poznan wist hij dit seizoen ook z'n stempel te drukken op Europees niveau. In de UEFA Conference League was hij goed voor zeven goals en vier assists. De Poolse A-international tekent een contract voor 4 jaar.