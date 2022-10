Club kan deze week al zeker zijn van Europese overwintering

Met een nu al even verrassende als historische negen op negen is Club Brugge goed op weg richting de achtste finales van de Champions League. Mits een zege morgen in het Metropolitanostadion van Atlético Madrid heeft de Belgische landskampioen daar mathematische zekerheid over. Nooit eerder kon een team dat de groepsfase met negen op negen was begonnen, zich niet bij de laatste zestien scharen op het kampioenenbal. Op papier heeft Blauw-zwart nog twee punten nodig, in de realiteit zal één puntje waarschijnlijk ook volstaan.

Regelrechte stunt

Het is een regelrechte stunt dat de West-Vlamingen op het kampioenenbal halverwege de groepsfase nog met het maximum van de punten staan. Dit seizoen slaagden daar slechts vijf teams in, met naast Club ook nog bekerhouder Real Madrid, Manchester City, Bayern München en Napoli. Club Brugge werd zo de eerste Belgische ploeg ooit die zijn eerste drie groepswedstrijden in de Champions League wist te winnen. Met Anderlecht (2000-2001) en AA Gent (2015-2016) stonden er voordien nog maar twee Belgische teams in de tweede ronde van het kampioenenbal. Bovendien kreeg Club-doelman Simon Mignolet nog geen enkele tegentreffer te slikken.