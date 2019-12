Club kent maandag tegenstander in 16de finales

AA Gent en Club Brugge gaan maandagmiddag om 13 uur in het Zwitserse Nyon als Belgische vertegenwoordigers de trommel in voor de loting van de 16de finales in de Europa League.

Club Brugge kwam als 'minst goede' nummer drie uit de Champions League en mag zich zo meer dan waarschijnlijk opmaken voor een topaffiche in de Europa League. Club-trainer Philippe Clement wil het het liefst zo lang mogelijk uitzingen in Europa en zei vrijdag te hopen op Malmö als tegenstander. De Zweden lijken vooraf de meest haalbare oppositie uit pot 1. Een confrontatie met een topteam is voor blauw-zwart evenwel veel realistischer. Met kleppers als Manchester United, Arsenal, Inter Milaan, Ajax, Sevilla of FC Porto zijn er legio mogelijkheden.

De reekshoofden hebben als voordeel dat ze de terugwedstrijd voor eigen publiek mogen afwerken. Teams uit hetzelfde land kunnen elkaar in de zestiende finales van de Europa League nog niet tegenkomen. Dat kan wel vanaf de achtste finales. De heenwedstrijden van de zestiende finales worden gespeeld op 20 februari 2020, de terugwedstrijden op 27 februari 2020.