Club kent zijn mogelijke tegenstanders in derde voorronde Conference League

Als Club Brugge zich voor de derde voorronde van de Conference League plaatst, treft het daar het IJslandse Akureyri of het Ierse Dundalk FC aan. Die clubs kwamen vandaag bij de loting als mogelijke tegenstanders uit de bus.

Club Brugge moet nog eerst de tweede ronde overleven en het Deense Aarhus zien uit te schakelen. De heenwedstrijd is nu donderdag. De terugwedstrijd is een week later. De derde voorronde wordt op 10 en 17 augustus afgewerkt.