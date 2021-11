Club klaar voor belangrijke Europese afspraak

Morgen heeft Club Brugge Europees een belangrijke afspraak, de match tegen Leipzig in de Champions League. Niet verliezen betekent dat Club zo goed als zeker overwintert.

In vier wedstrijden sprokkelde blauw-zwart vier punten, drie meer dan Leipzig, waardoor de Duitsers woensdagavond in Jan Breydel moeten winnen om de hoop op een derde stek in de groep en de Europese overwintering levend te houden. Meer zal er voor beide teams niet meer inzitten, met leider Manchester City en Paris Saint-Germain die respectievelijk negen en acht punten tellen, met nog slechts twee wedstrijden te gaan. Bij Club valt er alvast goed medisch nieuws uit de bus. Van der Brempt en ook Sobol zijn er weer bij, de ene na een vals positieve test, de ander terug uit ziekte.

RB Leipzig is de Duitse vicekampioen, maar sinds het vertrek van coach Julian Nagelsmann en enkele sleutelspelers sputtert de motor dit seizoen meer dan verwacht. Na een desastreus seizoensbegin volgde in september en oktober een bescheiden heropflakkering, maar die behoort intussen alweer tot het verleden. Van de laatste vier duels wonnen ze er slechts eentje, al was dat wel de kraker tegen Borussia Dortmund. Daarnaast hebben ze af te rekenen met een stevige blessuregolf.