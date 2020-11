Club knoopt aan met zege op KVO

Na drie wedstrijden zonder zege knoopt Club Brugge weer aan met de overwinning. De landskampioen haalde het met 1-3 op KV Oostende. Sleutelmoment in de partij was de rode kaart voor Bataille, waardoor KVO het hoofd moest buigen.

In een vrij gesloten derby waren KV Oostende en Club Brugge best aan elkaar gewaagd. Voor de pauze kon Schrijvers de bezoekers op voorsprong brengen maar Gueye zorgde voor de 1-1 bij de rust. Na de pauze kwam KV Oostende best uit de kleedkamer. Mignolet moest ingrijpen bij een poging van Gueye, die het zijnet viseerde.

Rood voor Bataille

Het kantelpunt kwam er via een tweede gele kaart voor Jelle Bataille. KV Oostende kwam zo met tien te staan, met nog een kwartier op de klok. De thuisploeg kon het niet meer belopen nu. De ketelaere kreeg al meteen een dot van een kans, maar Hubert redde met een beenveeg. Even later kwam de 1-2 er toch via Diatta. Badji zorgde in de slotminuut nog voor de 1-3. KVO lukte nog bijna de 2-3, maar daar bleef het dus bij. Ook al omdat Badji nog de paal viseerde.

Club Brugge komt zo mee aan de leiding met Charleroi. KV Oostende blijft tiende.

"Zure nederlaag"

Arthur Theate zag dat de rode kaart voor Jelle Bataille het kantelpunt in de wedstrijd was. “Charles De Ketelaere is goed ingevallen, maar de rode kaart voor Jelle was een lachertje. Zijn eerste gele kaart was niet eens een fout. Zo worden we opnieuw niet beloond voor een goede wedstrijd tegen een topclub.”

Anton Tanghe vond het jammer dat de goals van Club uit stilstaande fases kwamen. “Zij hadden misschien wel het overwicht, maar wij hebben toch niet veel weggegeven. Veel kansen kon Club niet versieren. Jammer dat die eerste twee doelpunten dan nog volgen na een standaardsituatie.” Het was de eerste keer dat de jonge Kortrijkzaan tegen zijn oude club uitkwam. “Ja, dat was speciaal, maar eens de wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Ik wou wel absoluut winnen, maar dat is dus voor een andere keer.”