Club lijdt zware nederlaag met forfaitcijfers tegen Leipzig

Een evenaring van de zwaarste Europese thuisnederlaag ooit. Door de derde nederlaag op rij zakt Club met nog één speeldag te gaan met vier punten naar de laatste plaats in de groep en flirt het met de Europese uitschakeling. Ook Leipzig telt vier punten, maar pakt de derde plaats op basis van een beter doelsaldo in de onderlinge duels.

Voor de achtste finales is blauw-zwart logischerwijs uitgeteld en zelfs voor de derde plaats in de groep rest er enkel nog een waterkans. Club moet dan op de slotspeeldag op bezoek bij Paris Saint-Germain beter doen dan Leipzig in eigen huis tegen Manchester City. Zonder Kevin De Bruyne won City met 2-1 van PSG, waardoor ze met twaalf punten groepswinnaar zijn. PSG is zeker van zijn tweede plaats en kwalificatie voor de achtste finales.