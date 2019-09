Club mist kansen en opent met 0-0 gelijkspel

Club start met lef

Club startte in een volgelopen Jan Breydel zijn eerste thuiswedstrijd in de Champions League met lef en pit. Het toonde Galatasaray meteen wie de thuisploeg is. Dennis kreeg na zeven minuten een mooie kopkans op een inzenden van Vormer, maar hij mikte verkeerd. Blauw-zwart bleef de betere ploeg. Na 20 minuten kreeg Mitrovic een uitstekende vrije trap van Vormer net niet laag genoeg om Muslera te kloppen. Ook Diatta kreeg nog een mogelijkheid maar trapte iets te zelfzuchtig op doel.

Save Mignolet

Galatasaray had wel het balbezit maar gaf vooral de indruk om voor een punt te komen want het dreigde amper. De Turken wachtten af maar waren op het half uur aartsgevaarlijk bij een tegenstoot. De Nederlander Ryan Babel kwam na een fout van Mata alleen, oog in oog, met Mignolet maar die bewees opnieuw dat hij echt wel een topkeeper is door de bal te keren.

Ricca op de lat

Het antwoord van Club liet niet lang op zich wachten. Met de rust in zicht kwam een afgeweken schot van Okereke in de voeten van Ricca. Die trapte mooi op doel. Muslera was verslagen maar het schot schampte de lat. Dennis kreeg nog een schietkans op rechts maar die bal ging voorlangs. Club ging zo rusten met 0-0. Op zich niet slecht, al had een doelpunt wel gemogen. (lees verder onder de foto)

Muslera houdt Galatasaray recht

Na de pauze kreeg de thuisploeg meteen weer kansen. Een schot van Rits ging over. Dennis kwam even later in de zestien dichtbij de openingstreffer. Maar Muslera stak er knap met een hand tussen. Nog in diezelfde eerste tien minuten na de rust kon Okereke na een hoekschop vrij inkoppen aan de kleine backlijn. Maar weer stond de Uruguayaanse doelman van de bezoekers pal. Met een enorme reflex sloeg hij de bal, met zijn rechterhand, nog uit zijn doel.

Reuzenkans Feghouli

Opnieuw kwamen die missers (of reddingen van Muslera) Club bijna duur te staan. Op het kwartier kreeg Feghouli in de zestien een vrije schietkans. Hij krulde de bal heerlijk richting kruising, maar gelukkig voor Mignolet ook iets te hoog. Zo bleef het 0-0. Openda kon even later snelheid maken op links, maar de invaller kon niet afwerken. (lees verder onder de foto)

Wachten op slotoffensief

Het vijfde kwartier was veel minder kansrijk. Na Openda bracht Clement ook nog Diagne, in zijn debuut, in de ploeg. Stilaan werd het zo wat hinken op twee gedachten: zoeken naar de goal maar ook opletten voor de tegentreffer. Een hard en strak schot van de Japanner Nagatomo ging zo, tien minuten voor affluiten, maar net naast. Club leek wat brandstof tekort te komen in de slotfase, de Turken drongen aan.

Strafschopfase

Tot Diatta in de 86e minuut op de rechterflank alleen kon oprukken. Zijn voorzet raakte de arm van Marcao. Heel Club schreeuwde om een strafschop maar een penalty check van de VAR gaf de thuisploeg geen elfmetertrap. Club Brugge liet zo de kans liggen op een prima opener in de Champions League. Eén punt is niet slecht en ook verdiend. Drie punten ware mooier geweest. Die zal blauw-zwart dus elders moeten zien te rapen.