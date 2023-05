Club mist start van Play-Offs na nieuwe nederlaag

Het mocht alweer niet zijn voor Club Brugge zaterdagavond. Blauw-Zwart had het meeste balbezit en overwicht, maar een dodelijk efficiënt Union ging finaal met de drie punten aan de haal. Club ziet de top drie verder weglopen, Union knokt zich terug in de titelstrijd.

De partij tussen de kampioen en de vicekampioen van vorig seizoen schoot moeizaam uit de startblokken. Club had het balbezit, maar kon geen gevaar creëren. Pas in de slotfase van de eerste helft schrok het publiek in het Jan Breydelstadion wakker. Eerst kopte voor Club Spileers op de kruising, en vervolgens was het raak aan de overkant. Simon Mignolet, die voor de match zijn Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen, had geen verhaal op een krachtige uithaal van Boniface, 0-1.

Boeken toe meteen na de rust

Club ging met een slecht gevoel de kleedkamers in en kreeg meteen na rust een nieuwe dreun te verwerken. Een afstandschot van Lazare week af op Spileers, en ging zo voorbij een twijfelende Mignolet, 0-2. De bezoekers kwamen zelfs dichtbij een derde treffer. Een binnentikker van Boniface werd voor buitenspel afgekeurd. Aan Brugse zijde was het spel lange tijd te matig. Pas in de toegevoegde tijd kon Vanaken milderen met een rake kopbal, daar bleef het bij. Eindstand: 1-2.

Club start dus met 0/6 aan de Play-Offs en lijkt nu al zeker van zijn vierde plaats. Met nog twaalf punten te verdienen telt Club 9 punten achterstand op Antwerp, dat vandaag speelt tegen leider Racing Genk.