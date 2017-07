Club Brugge is zijn Europees seizoen gestart met een spektakelstuk.

Blauw-zwart speelde gisteren in de derde voorronde van de Champions League 3-3 gelijk tegen Istanbul Basaksehir. De Turkse vicekampioen boog in de tweede helft een 2-0 ruststand om in een 2-3 voorsprong, maar uiteindelijk sleepte Club toch nog een gelijkspel uit de brand.

De terugmatch in Istanboel staat volgende week woensdag 2 augustus op de agenda. Eerst trekt club zaterdag nog naar Lokeren voor de eerste competitiematch in de Jupiler Pro League.