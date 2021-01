Club NXT kan opnieuw niet winnen

Met Lierse - Club NXT stond het eerste duel in 2021 in 1B op het programma. Fessou Placca was de held bij de thuisploeg met een hattrick. De Togolees bracht Lierse voor rust al op een dubbele voorsprong. Hij opende de score na tien minuten met een rake elfmeter na een trekfout op Samyn. Vlak voor rust profiteerde hij van slecht uitvoetballen van Club NXT-goalie Lammens om de 2-0 binnen te schuiven. Tien minuten na de pauze tikte hij de rebound - nadat Samyn tegen de paal knalde - tegen de touwen. De Cuyper legde voor Club NXT een minuut voor tijd vanop de stip de eindstand vast op 3-1.

In de tussenstand blijft Lierse voorlaatste met dertien punten, na zestien speeldagen. Club NXT behoudt de rode lantaarn met zeven punten.