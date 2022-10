Club NXT pakt punt bij Virton

De Luxemburgers hadden amper vier minuten nodig om de ban te breken tegen de beloften van Club Brugge. Souleymane Anne was de bezoekende defensie te snel af en gaf Nick Shinton het nakijken. De West-Vlamingen hesen zich enkele minuten later al langszij toen Noah Mbamba op de juiste plaats stond om een rebound binnen te prikken. Kyriani Sabbe zette de scheve situatie in de 25ste minuut zelfs volledig recht: de linksachter versnelde naar binnen en plaatste het leer van aan de rand van de 16 buiten het bereik van Thomas Vincensini. Ruben Droehnle hing de bordjes op slag van rust opnieuw in evenwicht door een vrije trap via de deklat in de rechterbovenhoek te borstelen. Shon Homma bezorgde de Bruggelingen vroeg in de tweede helft een nieuwe bonus, terwijl Anne in de 70ste minuut na een omgezette penalty met zijn tweede treffer voor 3-3 zorgde en daarmee de eindstand bepaalde.