Club NXT verzekert zich van de promotie play-offs

Hekkensluiter Virton heeft een punt uit handen laten glippen op het veld van Club NXT. De bezoekers liepen in het slot tegen een fatale tegentreffer aan: 1-0. Door het doelpunt van Ordonez verzekert Club NXT zich ook van de promotie play-offs.

Het was de centrale verdediger Joel Ordonez die het slot van de deur beukte voor de beloften van Club Brugge. Dankzij de overwinning duiken de blauw-zwarte beloften opnieuw de top 4 binnen in de tussenstand van de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling met 35 punten, waarmee ze zich verzekerd hebben van een stek in de top 6 en een ticket voor de play-offs om promotie. Ze zijn dus zeker van een nieuw ticketje voor de tweede klasse volgens seizoen.

Virton loopt helemaal onderin achter de feiten aan met amper 14 eenheden op de twaalfde en laatste positie.